Чемпион мира бросил вызов Жанкошу Турарову: казахстанец дал ответ

Казахстанский боксёр Жанкош Тураров (29-0) провёл спарринг с чемпионом мира по версиям WBO и IBO в легком весе американцем Кишоном Дэвисом (14-0), сообщают Vesti.kz.

Это произошло во время тренировок в Лас-Вегасе (США), куда Жанкош прибыл вместе с тренером Сагатбеком Мусахановым и боксёршей Балаусой Муздиман ещё в марте.

Тураров опубликовал совместную фотографию с Дэвисом, рассказав, что получил от него предложение подраться и принял его.

"Провели хороший спарринг с чемпионом мира Кишоном Дэвисом. Он предложил провести бой - мы готовы. Окей. Кейшон Дэвис, чемпион мира по версиям WBO и IBO. Погнали драться!", - ответил Тураров.

Напомним, Тураров был чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе. Также он владел титулами WBA Gold, WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin и NBA.

Свой последний бой казахстанец провёл в сентябре 2025 года в Алматы, когда решением судей победил филиппинца Али Канегу, трижды отправив соперника в нокдаун.

Дэвис выступает в легкой и первой полусредней весовых категориях. До перехода в профессионалы он стал серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряным призером чемпионата мира 2019 года. В феврале 2025 года он завоевал титул чемпиона мира WBO в легком весе, победив украинца Дениса Беринчика.