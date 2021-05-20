Чемпион мира бросил дерзкий вызов Головкину

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американский боксер Джемалл Чарло (31-0, 22 КО) открыт для проведения объединительного поединка с обладателем титулов IBF и IBO в этом же дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Такое заявление Чарло сделал на пресс-конференции, посвященной его бою против четвертого номера рейтинга WBC мексиканца Хуана Монтиэля. Он состоится 19 июня в Хьюстоне (штат Техас, США).

"Я готов боксировать с сильнейшими. У меня есть пояс. Чемпионы боксируют с чемпионами. Мы объединяем титулы. Есть другие парни с поясами - Головкин, "Канело", Андраде - так что в конце концов это произойдет. Я не тороплюсь. Я молод.

Насчет боя с Головкиным вопрос хороший, я не знаю. Спросите у него. Если ему нужен пояс WBC, то я открыт для поединка. Определенно все бои с чемпионами должны состояться, но мне торопиться некуда, мне 31 год и я наслаждаюсь путешествием", - цитирует Чарло Boxingnews24.com.

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Добавим, что возвращение Головкина ожидается в августе. В качестве соперника назывался бразильский боксер Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), серебряный призер Олимпиады-2012.

На декабрь у GGG намечен поединок против чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

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