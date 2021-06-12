Бывший чемпион мира c 29 нокаутами сделал смелое заявление о бое с битым Головкиным боксером

Экс-чемпион мира Хайме Мунгия (36-0-0, 29 KO) проведет поединок против бывшего соперника казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). 19 июня в Эль-Пасо (США) мексиканец столкнется с поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изначально Мунгия должен был боксировать против другого поляка Мацея Сулецки, который со временем слетел с боя. В команде мексиканца были вынуждены искать срочно замену. И выбор пал на Шеремету.

Мунгия уверен, что побьет его.

"У меня богатый опыт, когда речь идет о смене соперника, - приводит слова Хайме vRINGe.com. - Понятно, что на таком уровне это чуть другое, потому что подготовка проходит более усердная и стратегическая. Но эту новость я воспринял очень спокойно. Внесу необходимые правки и 19 июня выиграю".

Отметим, что Шеремета и Головкин бились в декабре в Холливуде (штат Флорида, США), поляк досрочно проиграл казахстанцу. Что касается Мунгии, то он не выходил на ринг с октября, когда вынудил капитулировать Туреано Джонсона.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!