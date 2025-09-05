Быстрый нокаут решил судьбу боя казахстанца на вечере бокса в Алматы

Казахстанский профессиональный боксёр Канат Сангил (8-0, 4 КО) одержал досрочную победу на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

Его соперником стал индиец Харджот Сингх (11-2-1, 11 КО). Поединок во втором полулёгком весе был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже в первом. После пропущенного несильного удара Сингх оказался в нокдауне, а вскоре бой был остановлен. При этом остаётся загадкой, как индийский боксёр сумел ранее одержать 11 побед при подобной форме. Для него это поражение стало вторым в карьере, но первым досрочным. Ещё один его бой завершился вничью.

Сангил одержал восьмую победу в профи и в четвёртый раз выиграл досрочно, сохранив статус непобеждённого.

Ранее другой казахстанский боксёр Фарух Тохтасынов (3-0, 2 КО) также завершил бой досрочно — подробности по ссылке

Главным событием вечера станет поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (23-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14-4, 10 КО).