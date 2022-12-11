"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 22:35
©Турар Казангапов/ Vesti.kz

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас сорвала аплодисменты зала, комментируя свою победу в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Получив пояс UBO World в наилегчайшем весе, который она завоевала в поединке с представительницей Танзании Лулу Кайаге в Алматы, она посвятила свой успех своей стране, чем вырвала овации. 

"Всем огромный рахмет за поддержку! Люди из разных городов приехали на мой бой. Спасибо вам огромное! Эту победу я посвящаю всему Казахстану! Алга, Казахстан! В этом году я надеюсь провести еще один бой. И в следующем году, думаю, буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!" - сказала Лукас в ринге.

Напомним, что для боксерши этот бой был третьим в профи и третьим победным.

В главном же бою вечера бокса казахстанец Жанкош Тураров завоевал пояс IBO Intercontinental, вырубив представителя Венесуэлы Энрике Луиса. Шоу транслировалось на DAZN. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:35
Профи-бокс
"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал
Сегодня , 21:46
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул
Сегодня , 21:37
Профи-бокс
Казахстанский боец МАА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе
Сегодня , 21:02
Профи-бокс
Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе
Сегодня , 20:40
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс
Сегодня , 18:51
Профи-бокс
Жуткое видео. Чемпион мира в весе Елеусинова попал в аварию
Сегодня , 11:26
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой чемпиона WBO против претендента из России
Сегодня , 10:26
Профи-бокс
Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Cексапильная боксерша нокаутом выиграла титульный бой
Вчера , 22:35
Профи-бокс
Вечер бокса в Астане пополнился боем за титул от WBC, возвращением казахстанца и скандального американца
© 2008 - 2022 ТОО «EML»