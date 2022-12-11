"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас сорвала аплодисменты зала, комментируя свою победу в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Получив пояс UBO World в наилегчайшем весе, который она завоевала в поединке с представительницей Танзании Лулу Кайаге в Алматы, она посвятила свой успех своей стране, чем вырвала овации.

"Всем огромный рахмет за поддержку! Люди из разных городов приехали на мой бой. Спасибо вам огромное! Эту победу я посвящаю всему Казахстану! Алга, Казахстан! В этом году я надеюсь провести еще один бой. И в следующем году, думаю, буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!" - сказала Лукас в ринге.

Напомним, что для боксерши этот бой был третьим в профи и третьим победным.

В главном же бою вечера бокса казахстанец Жанкош Тураров завоевал пояс IBO Intercontinental, вырубив представителя Венесуэлы Энрике Луиса. Шоу транслировалось на DAZN.