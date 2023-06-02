Бросивший вызов Головкину боксер высказался о бое с экс-соперником GGG

Бывший обладатель титула чемпиона мира мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 KO) высказал свое мнение относительно предстоящего поединка против украинского боксера Сергея Деревянченко (14-4, 10 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой пройдет 10 июня в Онтарио, штат Калифорния.

"Деревянченко - жесткий боец. Он выходил на ринг и проходил 12 раундов с боксерами высокого уровня. Никто не смог его нокаутировать. Думаю, этот бой и победа над Деревянченко покажет всем, что я готов к любому вызову. Меня не сильно волнует, что происходило в других боях, в которых дрался Деревянченко. Я не чувствую давления относительно необходимости нокаутировать его, но собираюсь одержать убедительную победу. Я знаю, что выйду на ринг и сделаю все, что нужно для победы", - сказал Мунгия.

Отметим, что Мунгия ранее мог встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

Боксеры могли встретиться в 2018 году, но Атлетическая комиссия штата Невада посчитала, что мексиканец на тот момент не был готов к поединку такого уровня. Хайме уже вызвал на бой Головкина.

Напомним, в 2019-м Деревянченко проиграл решением Геннадию Головкину - 112-115, 112-115, 113-114, а теперь его хотят увидеть в противостоянии с другим казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО).

Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (59-2-2, 39 КО).