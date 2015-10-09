Британский боксёр отказался от титула ради боя с Алимханулы

Британский боксёр Дензел Бентли (21-3-1, 17 КО) заявил, что теперь он совсем другой спортсмен по сравнению с тем, которого победил казахстанский чемпион среднего веса Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) в Лас-Вегасе почти три года назад, передают Vesti.kz.

Первый поединок и мотивация на реванш

Первая их встреча состоялась 12 ноября 2022 года в казино Palms, где Алимханулы победил единогласным решением судей. Несмотря на поражение, Бентли получил высокую оценку за бой, однако не смог забрать титул с собой.

"Тогда я воспользовался шансом, но теперь хочу пройти путь правильно и заслужить реванш", — приводит слова Бентли The Ring.

Отказ от титула ради рейтинга WBO

Чтобы сохранить свои позиции в рейтинге WBO и получить возможность реванша, Бентли отказался от европейского титула. По его словам, это было нелёгкое решение, но оно обеспечило ему прямую дорогу к возможному бою с Алимханулы.

Отборочный бой с Эндри Сааведрой

Бентли сейчас занимает первую строчку рейтинга WBO, но ему предстоит отборочный бой с венесуэльцем Эндри Сааведрой (17-1-1, 14 КО), который пройдет в октябре. Победа гарантирует Бентли реванш с Алимханулы.

Прогресс Бентли за три года

Британец подчёркивает, что за три года он значительно вырос как боец: "У меня больше опытных боёв и титульных поединков. Я знаю, с чем столкнусь. Алимханулы техничный и сильный, но я стал другим, и у меня есть преимущество в подготовке и дисциплине".

Пауза из-за поражения Нейтену Хини

На пути к реваншу Бентли столкнулся с неожиданным поражением от Нейтена Хини в ноябре 2023 года. После этого он выиграл три боя подряд, вернув себе место в рейтинге WBO. Сейчас Бентли занимает девятую строчку рейтинга The Ring.

Сложности Алимханулы

Жанибек Алимханулы продолжает успешную карьеру, неоднократно защитив свои титулы, включая унификацию с Винченцо Гуальтьери в октябре 2023 года. Несмотря на это, Бентли уверен, что готов бросить казахстанцу вызов и способен навязать борьбу.

"С тех пор прошло почти три года. Я набрал опыт, провёл больше тяжёлых и титульных боёв. Алимханулы остаётся великолепным бойцом, но у него есть сложности с весом, он стареет, а тренер поменялся. Я же стал более подготовленным и дисциплинированным. Я другой боец по сравнению с тем, каким был три года назад, и могу этим воспользоваться", — заявил Бентли.

Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде остановил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно сохранил свои титулы.

