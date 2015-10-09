Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Борьба
Токаев наградил борцов и тренеров после ЧМ-2025 в Загребе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в Загребе, передают Vesti.kz со ссылкой на Aqorda.

Орденом "Құрмет" награждены:

  • борец греко-римского стиля Айдос Сұлтанғали;

  • борец вольного стиля Нұрқожа Қайпанов;

  • тренер Камал Гаджимагомедов.

    • Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

  • борец вольного стиля Асылжан Есенгельды;

  • тренер Еркебұлан Кешубаев.

    • Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен:

  • тренер Юрий Мельниченко.

    • Напомним, казахстанская команда добыла три медали в Загребе - 1 золотую и 2 бронзовые. Чемпионом мира стал борец греко-римского стиля Айдос Султангали (60 кг), а бронзовые медали выиграли вольники Асылжан Есенгельды (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (70 кг).

