Брат Елеусинова после победы нокаутом получил бой в США

Стали известны дата и место следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Даурена Елеусинова (10-1-1, 9 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

36-летний боксер вернется на ринг 30 июля. Его соперником будет американец Джуниор Юнан (16-0-1, 10 КО).

Ожидается, что их поединок состоится в рамках вечера бокса на арене Barclays Center в Бруклине (США), главным событием которого станет бой бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-3, 21 КО) против Хосе Бенавидеса-младшего (27-1-1, 18 КО).

Свой последний бой Елеусинов провел в декабре 2021 года в Нур-Султане, где нокаутировал Али Маммадова из Азербайджана.

Юнан же в последний раз выходил на ринг в апреле 2021 года, победив единогласным решением Джейсона Минду.

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