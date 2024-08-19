Бой с Головкиным: Опасный шаг для лучшего боксера мира?

Ресурс FTTV Boxing высказался о потенциальном поединке казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) против небитого американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что казахстанцу предложили бой с Кроуфордом в Саудовской Аравии.
"Мне кажется, или бой Теренса Кроуфорда против Геннадия Головкина - плохая идея? Ходят слухи о том, что GGG предлагают бой с Кроуфордом, и это вызывает некоторые опасения.
Возраст Головкина и его неактивность: В свои 42 года Головкин уже вышел из расцвета и не дрался с 2022 года. Долгое отсутствие на ринге может сказаться на его работоспособности и готовности.
Другие возможности для боя: Многие считают, что Кроуфорду следует сосредоточиться на более молодых и известных соперниках, таких как Верджил Ортис-младший или Джарон Эннис. Эти бойцы представляют собой значимые, сложные поединки, которые могли бы лучше проверить навыки Кроуфорда и удовлетворить ожидания фанатов.
Выбор Головкина вместо этих восходящих звезд может быть воспринят как отказ от более значимых и конкурентоспособных соперников. Выбор Кроуфорда повлияет на его карьеру и общественное мнение", - пишет источник.
Головкин последний бой провел в сентябре 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). В феврале GGG возглавил НОК Казахстана.
Кроуфорд выходил в ринг 4 августа в Лос-Анджелесе и по очкам победил представителя Узбекистана Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО), отобрав у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.
Теренс - лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2023-2024).