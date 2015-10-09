Бой боксёров Казахстана и Узбекистана обернулся разгромом с нокдауном

Казахстанский суперсредневес Асанали Сатбаев выиграл поединок на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

В четырёхраундовом бою он победил единогласным решением судей узбекистанца Султанмахмуда Тухтагулова. В заключительном раунде сопернику был отсчитан нокдаун.

Сатбаев изначально нацеливался на досрочную победу, однако Тухтагулов продержался до финального гонга, несмотря на явное преимущество хозяина ринга.

Главным событием вечера станет бой казахстанца Елшата Ныгметуллы против филиппинца Алвина Камику.

