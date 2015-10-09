Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 19:06
 

Боксёр сборной Казахстана выиграл бой нокаутом

  Комментарии

Боксёр сборной Казахстана выиграл бой нокаутом ©КФБ

Представитель Казахстана Илья Калинин одержал убедительную победу на профессиональном вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

В 6-раундовом бою первого полусреднего веса ему противостоял азербайджанец Эльнур Маммадов.

Калинин отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, но не стал добивать, дав оппоненту возможность восстановиться. Во втором раунде Маммадов снова оказался в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Напомним, что Калинин ранее привлекался в сборную Казахстана по боксу на любительском уровне.

Главным событием вечера станет бой казахстанца Елшата Ныгметуллы против филиппинца Алвина Камику.


Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Вечер бокса 51/2, Алматы (Казахстан), женщины
Сегодня 19:00   •   закончен
1:0
Живи спортом!