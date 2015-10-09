Боксёр сборной Казахстана выиграл бой нокаутом

Представитель Казахстана Илья Калинин одержал убедительную победу на профессиональном вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.
В 6-раундовом бою первого полусреднего веса ему противостоял азербайджанец Эльнур Маммадов.
Калинин отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, но не стал добивать, дав оппоненту возможность восстановиться. Во втором раунде Маммадов снова оказался в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить поединок.
Напомним, что Калинин ранее привлекался в сборную Казахстана по боксу на любительском уровне.
Главным событием вечера станет бой казахстанца Елшата Ныгметуллы против филиппинца Алвина Камику.
