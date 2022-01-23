Боксер из Казахстана получил бой за два пояса

Уроженец Казахстана Артур Манн (17-2, 9 КО) вернется на ринг 19 февраля в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет местный боксер Никодем Ежевски (20-1-1, 9 КО). На кону в бою будут стоять поясы WBA Continental и IBO Inter-Continental в первом тяжелом весе.

Напомним, в последнем бою в октябре 2021 года Манн дрался за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF и проиграл нокаутом латвийцу Майрису Бриедису (28-1, 20 КО).

Ежевски же выходил на ринг в мае 2021-го и выиграл единогласным решением судей у чеха Владимира Резничека (10-4-2, 4 КО).