Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о досрочной победе Геннадия Головкина в титульном поединке с Риотой Муратой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В бою за три титула в Сайтаме казахстанец нокаутировал соперника в девятом раунде и нанес японцу первое досрочное поражение.

"Лучший", - написал Жумагулов, отреагировав на публикацию Головкина.

Добавим, что после победы в Японии казахстанский средневес получил несколько вызовов для поединка, а в сентябре Головкина ожидает трилогия с Саулем "Канело" Альваресом.

Головкин получил вызов от американского проспекта с 13 нокаутами

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира