Под занавес года появилась информация о следующем сопернике Каната Ислама (28-0, 22 КО). Им стал британец Джимми Келли (25-2, 10 КО). Биография у него не самая яркая. Однако он выходил на титульный поединок. Подробнее - в материале Vesti.kz.

На бумаге Келли выглядит вполне неплохо. Оппозиция насчитывает несколько известных имен. Главное из них - Лиам Смит. Против него Джимми бился в титульном бою. Смит проводил первую защиту пояса WBO в первом среднем весе.

Ничего Джимми сделать с более опытным соперником не удалось. До этого он не дрался с серьезными бойцами. И резкая смена уровня соперника сказалась не самым лучшим образом. Смит раунд за раундом уничтожал своего соотечественника.

В шестом раунде ситуацию усугубил сам Келли. Он боднул головой чемпиона. И с него сняли очки. Впрочем, до подсчета дело так и не дошло. Уже в седьмой трехминутке угол Джимми выбросил полотенце, остановив тем самым бой в одну калитку.

В профи Келли пришел в 19 лет. И с того момента живет одной целью - стать чемпионом мира. Он убежден, что способен на это, хоть одна попытка и провалилась с очень громким треском.

"Я хочу драться с такими, как Чарло и Мурата. Я считаю, что я на том уровне, и это будет лишь вопросом времени, когда я поборюсь за их пояса. Я считаю, что в боксе все зависит от времени, и я верю, что сейчас мое время. Оно настало", - мечтает британец.

Пока же на его пути Канат Ислам. Видимо, в команде Келли хотят провести промежуточный бой. И это станет одним из этапов его большого плана. Каковы прогнозы? Сложно ответить. Оба способны выдать что-то невероятное.

Хотя казахстанец давно уже не бился. Не факт, что он будет ощущать себя на ринге комфортно. К тому же британец - жесткий боксер, иногда "грязный". Это может сыграть свою роль. В его команде отмечали, что создали бетонный фундамент.

Осталось только укрепить позиции реальными результатами. У Ислама в свою очередь другие цели. Он постепенно приблизился к закату. На несколько ураганов еще способен. И, может, финишный рывок будет чем-то вроде гола престижа?

Увидим его амбиции и состояние в ринге. Подраться бойцы должны 21 января 2022 года в Плант-Сити (штат Флорида, США).