Бивол прибыл в Абу-Даби для обязательной защиты титула

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Сегодня 17:45
©instagram.com/bivol_d

Российский боксер Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) прибыл со своей командой в Абу-Даби (ОАЭ), где 5 ноября проведет обязательную защиту титула WBA Super против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бивол опубликовал совместное фото с командой в Instagram.

Для российского полутяжа это будет четвертая защита титула. В мае Бивол отметился грандиозным апсетом, выиграв у Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 KO) судейским решением (115-113 трижды). Мексиканец, который 18 сентября победой закрыл трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), нацелен на реванш в следующем году.

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Метки:
Бивол Дмитрий Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Рамирес Хильберто

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