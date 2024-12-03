Бивол подал в суд на бывшую жену

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super и IBO Дмитрий Бивол подал судебный иск против своей бывшей супруги Екатерины Бивол, обвиняя ее в нанесении ущерба его чести и достоинству. О происходящем сама Екатерина рассказала публично, сообщают Vesti.kz.

"Когда ты бывшая супруга… Сидела в прокуратуре: Дима и его мать подали на меня в общей сложности пять заявлений", - написала Екатерина в социальных сетях.

Бивол (23-1, 12 КО) начал свою профессиональную карьеру в 2014 году, и самым значимым его боем стал поединок против мексиканца Сауля Канело Альвареса. Судьи присудили победу уроженцу Кыргызстана, что стало первым поражением Канело за девять лет. В ночь с 12 на 13 октября Бивол сразился с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира, однако уступил решением судей, потеряв чемпионские пояса WBA Super и IBO.

Дмитрий и Екатерина расстались в июне 2023 года, после 16 лет в браке. Экс-супруга боксера публично потребовала увеличения алиментов на двух общих детей - сыновей Мирона и Никона, оставшихся с ней. После проигрыша Бивола в бою за абсолютное чемпионство Екатерина не скрывала радости от его поражения.