Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов

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Сегодня 11:20
©Twitter/gojase

Именитые боксеры-полутяжеловесы Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) и Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпионы немного пообщались и провели символическую дуэль взглядов, сообщают Vesti.kz.

Оба боксера приехали в Саудовскую Аравию, чтобы посетить предстоящий вечер бокса, в рамках которого Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) встретится с Фрэнсисом Нганну (17-3 - в ММА).

После дуэли взглядов Бетербиев, представляющий Канаду, упрекнул Бивола: "Я не знаю... он говорит о боях, но он никогда не бьется":

Отметим, что 38-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBO. Что касается 32-летнего Бивола, то он удерживает чемпионский пояс в этом же весе по версии WBA.

Ранее неоднократно говорилось о потенциальном поединке между Артуром и Дмитрием.

 

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Метки:
Бокс Профессиональный бокс Бетербиев Артур Россия Канада Чечня Бивол Дмитрий Саудовская Аравия IBF WBC WBO WBA Фьюри Тайсон

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