"Бился как лев". В ESPN восхитились победой Алимханулы над экс-чемпионом мира

Француз Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-6-0, 21 KO) стал показателем амбиций казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза. Он прокомментировал победу казахстанца и нашел теплые слова для его соперника.

Их бой пояс WBO Global прошел 21 ноября в Лас-Вегасе (США). В третьем раунде Алимханулы отправил Н'Дама в нокдаун, а в восьмом судья остановил поединок, назвав казахстанца победителем.

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира

"Это было ожидаемо. Возрастной ветеран бился как лев, но не смог ничего противопоставить молодому и амбициозному проспекту. Казахстанец выглядел лучше по всем аспектам и на протяжении всего поединка. Он словно растягивал удовольствие, проверяя свою выносливость. Не скажу, что эта победа была ярче предыдущей, но Алимханулы выработал свой стиль. Этот подход работает и приносит результаты. Однако бой с ветераном - не поединок с чемпионом. Если ему удастся заманить Андраде, то там все будет по-другому", - отметил Барбоза.

Сразу после победы команда казахстанца запросила бой с чемпионом WBO Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO) из США. Американец, напротив, обратил свое внимание на своего соотечественника - обладателя пояса WBC в среднем дивизионе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) - и бросил ему вызов.