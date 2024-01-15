Российский боксер Артур Бетербиев (20-0, 20 КО), представляющий сейчас Канаду, высказался о потенциальном бое против другого россиянина Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО). Во время ответов на вопросы СМИ он несколько раз подшутил над последним, передают Vesti.kz.

- Бивол говорит, что подписал контракт на бой с вами. Вы также его подписали?

- Он всегда так говорит. Последние четыре-пять лет он говорит всем, что в следующем бою он подерется со мной. За две недели до моего боя он говорит, что он подписал контракт на бой со мной. Как ты можешь подписать контракт на бой со мной? У меня же другой бой (смеется). Он действительно боксер (крутит рукой у виска и вызывает смех аудитории), - приводит его слова vRINGe.com.

- Значит, вы все еще обсуждаете эту сделку на поединок за звание абсолютного чемпиона?

- Оно всегда так, когда есть два бойца. Я ничего не знаю о бое, датах, а он уже подписался. Как он может подписаться, я не знаю.

- Значит, впереди еще долгий путь, прежде чем бой будет объявлен.

- С боксерами всегда так (смех в зале).

- Предложение на этот бой было сделано со стороны промоутеров из Саудовской Аравии?

- Нет. Я этого не знаю. Я говорю вам, никто не говорил мне даты, имена. Только он говорит, но я ему не верю. Он нехороший человек, я ему не верю.

Напомним, в минувшие выходные Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита (29-2, 21 КО) и защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Видео доступно здесь.

Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу Бетербиева над Смитом, а также подтвердил, что Дмитрий подписал предварительный контракт на бой с Артуром.