Бетербиев ворвался в рейтинг лучших боксеров мира после боя за три титула

©РИА Новости
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Сегодня 11:33

Чемпион полутяжелого веса россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) вошел в топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии ESPN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это после его победы нокаутом над американцем Джо Смитом-младшим (28-4, 22 КО) в бою за три титула. Бетербиев оказался в списке седьмым.

При этом украинец Василий Ломаченко опустился с седьмого места на девятое, американец Шакур Стивенсон с девятого - на десятое. Другие боксеры сохранили свои позиции.

Рейтинг Р4Р от ESPN

1. Теренс Кроуфорд (США)
2. Наоя Иноуэ (Япония)
3. Эррол Спенс (США)
4. Сауль "Канело" Альварес (Мексика)
5. Тайсон Фьюри (Великобритания)
6. Александр Усик (Украина)
7. Артур Бетербиев (Россия)
8. Дмитрий Бивол (Россия)
9. Василий Ломаченко (Украина)
10. Шакур Стивенсон (США).

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Метки:
Рейтинг p4p Бетербиев Артур

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Сегодня 11:33
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