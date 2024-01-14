Бетербиев сотворил историю перед боем с Биволом

В эти выходные российский боксер Артур Бетербиев (20-0, 20 КО), представляющий сейчас Канаду, отметился яркой победой над британским претендентом Каллумом Смитом (29-2, 21 КО), сообщают Vesti.kz.

Вечер бокса состоялся в канадском Квебеке, где Бетербиев финишировал своего оппонента в седьмом раунде, видео нокаута смотрите здесь. Этим самым он успешно защитил свои титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

По информации российского журналиста Игоря Лазорина, Бетербиев - единственный чемпион мира, у которого 100-процентный показатель нокаутов в поединках: 20 побед, 20 нокаутов.

Следующий бой Артур должен провести против россиянина Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО). Тренер последнего Геннадий Машьянов заявил, что предварительный контракт на поединок уже подписан. Также он прокомментировал победу Бетербиева над Смитом, у него возникли вопросу по судейству, подробности - здесь.