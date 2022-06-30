Бетербиев сделал признание о получении гражданства Канады

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) в интервью "СЭ" высказался о получении гражданства Канады.

18 июня Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита (28-4, 22 КО) уже во втором раунде, отобрав у него чемпионский титул WBO и защитив свои титулы по версиям WBC и IBF.

- Вы сейчас все-таки больше российский боксер или больше канадский?

- Это очень легко. Тут легкая математика. Я больше 28 лет в боксе, и всю основную часть (карьеры) я был и остаюсь российским боксером. Только один раз я вынужденно, не по своему желанию, выступил под другим флагом. И как думаете, чего там больше - российского или канадского (улыбается)?

- Вы говорите - вынудили. Вас поставили перед фактом?

- Там вообще не было разговора, чтобы с российским флагом выходить. Такой опции вообще не было. Они могли в первую очередь заблокировать меня, просто не давать бои, а если это затянется, то просто освободить титулы. Потому что, если я не защищаю титулы, из-за меня - а тут же получится, что из-за меня... А тут вообще интересно получилось, потому что прямо накануне боя (со Смитом) мне дали канадский паспорт. На самом деле я думаю, что мне повезло, а так у меня и этой возможности могло не быть.

Просто так получилось, что к этому времени мне дали гражданство. После того как началась вот эта ситуация, как раз стало подходить время получать гражданство. Понимаете, у меня там (в Канаде) тренеры, большая команда. И когда ты в команде работаешь, ты не можешь что-то делать так, что "там я хочу, а там не хочу". Я понимаю, что сегодня бокс - это мой заработок. Я зарабатываю деньги этим видом спорта, и, соответственно, мне нужно боксировать, работать.

- Учитывая ситуацию в мире, вы будете пока что под канадским флагом выступать?

- Да, скорее всего. Я сейчас не знаю, как и что будет к следующему бою. Может быть, что-то ослабят и улучшится что-то. Посмотрим.