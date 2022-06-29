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Бетербиев получил роскошный подарок после победы нокаутом

Бетербиев получил роскошный подарок после победы нокаутом
©instagram.com/arturbeterbiev/

Российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) получил подарок за победу над американцем Джо Смитом-младшим (28-4, 22 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бетербиев был отмечен президентом Международной федерации бокса Умаром Кремлевым, который подарил спортсмену автомобиль.

"Поздравил дорогого друга с невероятной победой! Сегодня Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву. Очень был рад такой теплой дружеской встрече. Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг. Еще раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом!", - написал Кремлев у себя в соцсетях.

Сам боксер следующим образом отреагировал на подарок: "Для меня в спорте важны победы, но, когда так встречают на Родине - особенно приятно! Спасибо за такой подарок президенту международной ассоциации бокса IBA Умару Назаровичу Кремлеву! Едем дальше💪🏼", - написал Бетербиев в своем Instagram

Отметим, что Бетербиев благодаря победе нокаутом над Смитом сохранил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), а также отобрал у американца титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее стало известно о том, что Бетербиев намерен провести бой с Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).

Добавим, что в мае Кремлев подарил автомобиль Биволу за его победу над Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО). 

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Метки:
Бетербиев Артур Профессиональный бокс Бивол Дмитрий Альварес Сауль

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