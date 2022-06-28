Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы нокаутом

Российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) высказался о желаемом сопернике в следующем бою, сообщает "Р-Спорт".

Бетербиев, одолевший нокаутом американца Джо Смита-младшего (28-4, 22 КО), выразил желание подраться с Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).

"Говорят про обязательную защиту, говорят и про объединительный (бой с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA). Конечно, это мне интереснее, и это в приоритете", - заявил Бетербиев.

Бетербиев сохранил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), а также отобрал у Смита титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Бивол в мае победил Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) единогласным решением судей, защитив титул в полутяжелой весовой категории.

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