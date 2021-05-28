Батыр Джукембаев провел дуэль взглядов с панчером перед дебютным боем в США

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-0, 14-14 КО) и его пуэрториканский панчер Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО) провели дуэль взглядов перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В воскресенье, 30 мая, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) утром по времени Нур-Султана они проведут поединок, входящий в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента в полусреднем весе. В Казахстане его покажут в прямом эфире.

Для Джукембаева это будет дебютный бой в США, все предыдущие он провел в Канаде.

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Фото: boxingscene.com (1,2), twitter.com/BatmanBoxing (3)©

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