Айдос Ербосынулы может провести бой против экс-чемпиона мира

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) в следующем году может провести бой с экс-чемпионом мира россиянином Федором Чудиновым (25-2-1, 17 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По полученной информации, в случае успеха в этом поединке казахстанец получит чемпионский бой с кубинцем Освари Давидом Моррелем (5-0, 4 КО). Сроки и место проведения поединка еще неизвестны, но он ожидается в первой половине года.

35-летний Чудинов владел поясом чемпиона мира по версии WBA. Свой последний бой он провел 15 октября этого года в России, решением судей взяв верх над немцем Ронни Миттагом (31-5-4, 16 КО). Большинство встреч он провел на родине, но также дрался в Великобритании, США, Германии и Доминиканской республике.

WBA отреагировала на победу Ербосынулы нокаутом в бою за звание претендента на титул чемпиона мира

В сентябре Ербосынулы нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса (22-2-1, 14 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Весной казахстанец должен был стать участником боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО), но за неделю до встречи заболел коронавирусом и поединок отменили. Делами Ербосынулы занимается промоутерская компания Suleimen Promotions.

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