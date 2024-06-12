Ангелина Лукас рассказала, почему выбрала Таиланд

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Сегодня 12:13
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанка Ангелина Лукас собралась стать легендой женского профи-бокса, а также рассказала, когда собирается вернуться в ринг, передают Vesti.kz.

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"Этот прекрасный вид облегчает тренировки… Люблю я жизнь на острове. Но очень скучаю по Казахстану, ммм представляю летники Алматы, зеленую площадь Тараза (так и хочется взять велик и прокатиться по центру). Из-за плотного графика, нахожусь в этой части Азии, чтобы не мучать себя перелетами и быстрее восстанавливаться между боями. Вечера бокса, на которых я боксирую в Таиланде, признаны по величине 3 в мире, так как они провели уже около 600 вечеров профессионального бокса, сюда очень сложно попасть и приезжают боксеры со всего мира и проводят здесь поединки. Останавливаться на этом не собираюсь, в июле выйду в бой в другой стране. А ближе к концу лета мы направимся совсем на другой континент. Что бы его покатить! Для большого боя. Самое главное, чтобы было здоровье и выносливость. Знаю, что я пример для тысячи, как нужно не сдаваться и несмотря на преграды, идти к цели! Я хочу мотивировать вас и вдохновлять! И показать всему боксерскому миру, что девочка из Казахстана может быть легендой в профессиональном боксе", - написала она в соцсетях.

Последний раз Лукас боксировала 30 мая в Бангкоке (Таиланд), где единогласным судейским решением победила Харму Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии.

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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