Ангелина Лукас получила в соперницы непобежденную нокаутершу

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Сегодня 14:41
©instagram.com/angelina_lukas1997

Стали известны некоторые подробности следующего боя Ангелины Лукас (7-1, 4 КО), которую считают самой сексуальной боксершей Казахстана, передают Vesti.kz.

По информации портала BoxRec, Лукас вернется на ринг 30 марта в Бангкоке (Таиланд), где проведет 6-раундовый поединок с местной непобежденной боксершей Тханьярат Джайклом (6-0, 6 КО). Как видно по рекорду соперницы, она все свои бои выиграла нокаутом. 

При этом сама Лукас сообщала ранее, что встретится с другой представительницей Таиланда Танварат Саенгиамджит (8-4-1, 3 КО).

Последний раз Лукас боксировала 29 февраля в Бангкоке, где в четвертом раунде остановила хозяйку ринга Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).

Метки:
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