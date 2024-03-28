Ангелина Лукас получила в соперницы непобежденную нокаутершу

Стали известны некоторые подробности следующего боя Ангелины Лукас (7-1, 4 КО), которую считают самой сексуальной боксершей Казахстана, передают Vesti.kz.

По информации портала BoxRec, Лукас вернется на ринг 30 марта в Бангкоке (Таиланд), где проведет 6-раундовый поединок с местной непобежденной боксершей Тханьярат Джайклом (6-0, 6 КО). Как видно по рекорду соперницы, она все свои бои выиграла нокаутом.

При этом сама Лукас сообщала ранее, что встретится с другой представительницей Таиланда Танварат Саенгиамджит (8-4-1, 3 КО).

Последний раз Лукас боксировала 29 февраля в Бангкоке, где в четвертом раунде остановила хозяйку ринга Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).