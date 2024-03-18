Самая сексуальная боксерша Казахстана анонсировала следующий бой

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (7-1, 4 КО) анонсировала следующий бой, сообщают Vesti.kz. Поединок намечен на 30 марта в Таиланде против местной боксерши Танварат Саенгамит.

"Дорогие болельщики! 30 марта состоится мой следующий 9 поединок в карьере и мы снова направляемся в Таиланд. Я приняла вызов от таиландской боксерши Tanwarat Saengiamjit (8-4-1).

Я приняла этот вызов, так как мне необходим ещё один рейтинговый бой перед боем за престижный титул чемпионки мира!", - написала боксерша в своем Instagram.