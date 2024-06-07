Ангелина Лукас показала себя в купальнике

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) опубликовала пикантные фото в соцсетях, передают Vesti.kz.

Девушка показала себя в ярком купальнике и оставила следующее сообщение для своих подписчиков:

"Я прилетела на остров Самуи. Набраться сил и подзарядиться. Так как у меня есть некоторые дела в Бангкоке и в этой части Азии: переговоры о следующих поединках с мировыми организациями и различные другие совместные сотрудничества...".

Последний раз Лукас боксировала 30 мая в Бангкоке (Таиланд), где единогласным судейским решением победила Харму Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии.