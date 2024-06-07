Ангелина Лукас показала себя в купальнике

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 15:45
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) опубликовала пикантные фото в соцсетях, передают Vesti.kz.

Девушка показала себя в ярком купальнике и оставила следующее сообщение для своих подписчиков:

"Я прилетела на остров Самуи. Набраться сил и подзарядиться. Так как у меня есть некоторые дела в Бангкоке и в этой части Азии: переговоры о следующих поединках с мировыми организациями и различные другие совместные сотрудничества...".

Последний раз Лукас боксировала 30 мая в Бангкоке (Таиланд), где единогласным судейским решением победила Харму Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии.

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Девушки в спорте

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:29
Профи-бокс
Бой Майк Тайсон - Джейк Пол получил новую дату
Вчера , 18:48
Профи-бокс
Джукембаеву предложили чемпионский бой в Казахстане после победы нокаутом
Вчера , 17:05
Профи-бокс
"Казахский король нокаутов" обесценил Канело. Подробности
Вчера , 15:45
Профи-бокс
Ангелина Лукас показала себя в купальнике
Вчера , 08:46
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы объявил о подготовке к бою с Канело
6 июня, 23:25
Профи-бокс
Усик назвал победителя боя Бивол - Бетербиев
6 июня, 15:45
Профи-бокс
Канело узнал судьбу звания "абсолюта"
6 июня, 12:00
Профи-бокс
Жутким нокаутом за секунду до гонга закончился главный бой в США
5 июня, 17:22
Профи-бокс
Стала известна позиция Федерации профи-бокса по скандальному бою "Казахского короля"
5 июня, 14:40
Профи-бокс
Обращение к Головкину сработало? В промоушене сделали заявление по скандальному бою "Казахского короля"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»