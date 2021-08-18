Американец с 10 нокаутами? Менеджер олимпийского призера из Казахстана прокомментировал выбор оппозиции

Менеджер двукратного олимпийского призера Ивана Дычко (10-0, 10 КО) Зия Алиев высказался в беседе с корреспондентом Vesti.kz о подборе оппозиции для сентябрьского боя в США.

Ранее стало известно, что для 31-летнего казахстанца могут выбрать кого-то из трех конкурентов - Джонатана Райса (14-6-1, 10 КО), Кассиуса Чейни (21-0, 14 КО) и Андрея Федосова (32-3, 26 КО). Поединок намечен на начало сентября.

- Мы бы хотели провести бой с Райсом, ведь он после победы над Коффи. Но пока ответа от них нет. У Чейни рассечение в последнем бою, и они просят подождать. Был и еще один боксер - Стивен Шоу (14-0, 10 КО). Но по нему пришел отказ. Во-первых, у него скоро бой. Во-вторых, они не хотят им рисковать.

- Видно, что оппозиция будет опасной, если отталкиваться от достижений.

- Это шаг вперед.

- Какова цель текущего боя?

- Поднять уровень оппозиции. В принципе, Иван готов и дальше держать планку. Идти к еще более лучшим боям.

- А если сделать такой рейтинг - кто опаснее из предложенных или сложнее? Или с кем выгоднее провести поединок?

- Все варианты хороши, лишь бы не сорвались.

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Добавим, что для Дычко сентябрьский поединок станет вторым в 2021 году после двухлетнего простоя. В июле в Алматы казахстанец в первом раунде нокаутировал Дениса Бахтова (39-18, 26 КО) из России, одержав десятую подряд досрочную победу в профессионалах.

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