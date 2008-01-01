Альвареса высмеяли за выбор слабого оппонента для чемпионского боя

Известный американский обозреватель бокса, эксперт ESPN Дэн Рафаэль высмеял Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) за выбор британца Каллума Смита (27-0, 19 КО) в качестве соперника, сообщают Vesti.kz.

В своем твиттере специалист опубликовал коллаж, на котором предстал в образе соперника мексиканца на дуэли взглядов.

"Новый противник для "Канело", который даже опаснее Каллума Смита!" - написал Рафаэль.

Напомним, бой Альварес - Смит состоится сегодня в Сан-Антонио (штат Техас, США). На кону будут стоять три титула - пояса WBA (Super) и The Ring во втором среднем весе, принадлежащие Смиту, а также вакантный пояс WBC в этой же категории.

Прямая трансляция боя "Канело" Альварес - Каллум Смит за три титула