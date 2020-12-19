Прямая трансляция боя "Канело" Альварес - Каллум Смит за три титула

19 декабря на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный поединок во втором среднем весе между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) и британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО).

Прямую трансляцию осуществлять стриминговый сервис DAZN. Начало андеркарта утром 20 декабря в 07:00 по времени Нур-Султана. Приблизительное начало трансляции боя Альварес - Смит в 10:00.

На кону будут стоять три титула - пояса WBA (Super) и The Ring во втором среднем весе, принадлежащие Смиту, а также вакантный пояс WBC в этой же категории.

Для обоих бойцов этот поединок станет первым в 2020 году. "Канело" не дрался с ноября прошлого года, когда удосрочил в 11-м раунде тогдашнего обладателя титула WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева. Смит также провел последний бой в ноябре 2019-го, победив судейским решением Джона Райдера.

Основной файткард:

Фрэнк Санчес (16-0, 12 КО) - Хулиан Фернандес (14-2, 11 КО);

десятираундовый бой в супертяжелом весе.

Рэймонд Форд (7-0, 3 КО) - Хуан Антонио Лопес (15-7, 6 КО);

шестираундовый бой во втором полулегком весе.

Остин Уильямс (6-0, 5 КО) - Айзея Джонс (9-3, 3 КО);

шестираундовый бой в среднем весе.

Сссылки на трансляции появятся ближе к началу ивента.