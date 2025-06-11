Алимханулы вызвали на бой в андеркарде Канело - Кроуфорд: известен соперник

Ирландский боксер среднего веса Аарон Маккенна (20-0, 10 KO) изъявил желание подраться с объединенным чемпионом дивизиона - казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Сегодня, 11 июня, суперинвестор из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о дату и место проведения боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе - мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и обладателем титула WBA в первом среднем весе - американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

После официального анонса, многие боксеры захотели попасть в андеркард турнира. Не остался в стороне и Маккена, вызвавший сразу трех чемпионов.

"Я готов встретиться с Жанибеком (Алимханулы), (Карлосом) Адамесом или (Эрисланди) Ларой - с любым чемпионом мира в среднем весе. Давайте сделаем это на карде боя Канело против Кроуфорда", - написал ирландец в X.





Примечательно, что незадолго до этого Аарона предостерегли от такого рода противостояния. Подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, бой Канело и Кроуфорда состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).