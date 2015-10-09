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Вчера 23:04
 

Суперинвестор объявил дату боя Канело Альвареса с чемпионом мира

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Суперинвестор объявил дату боя Канело Альвареса с чемпионом мира ©instagram.com/canelo

Мировой бокс ждет один из самых громких поединков года - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) выйдет на ринг против непобежденного американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО, сообщают Vesti.kz.

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Мировой бокс ждет один из самых громких поединков года - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) выйдет на ринг против непобежденного американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО, сообщают Vesti.kz.

Об этом сообщил глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе и станет настоящим украшением осени для фанатов бокса.

Кроуфорд - уникальный боец, завоевавший абсолютные титулы в двух весовых категориях: первом полусреднем и полусреднем весе. Теперь он поднимается выше, чтобы бросить вызов мексиканской легенде.

34-летний Альварес имеет внушительный рекорд: 63 победы, два поражения и две ничьи. В своем последнем бою в мае он уверенно разобрался с кубинцем Уильямом Скуллом. У Кроуфорда - идеальная статистика: 41 бой, 41 победа.

Кроуфорд, который является чемпионом WBA в первом среднем весе, вернется на ринг после 13-месячного перерыва.

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