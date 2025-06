Суперинвестор объявил дату боя Канело Альвареса с чемпионом мира

Мировой бокс ждет один из самых громких поединков года - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) выйдет на ринг против непобежденного американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО, сообщают Vesti.kz.

Об этом сообщил глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе и станет настоящим украшением осени для фанатов бокса.

Кроуфорд - уникальный боец, завоевавший абсолютные титулы в двух весовых категориях: первом полусреднем и полусреднем весе. Теперь он поднимается выше, чтобы бросить вызов мексиканской легенде.

34-летний Альварес имеет внушительный рекорд: 63 победы, два поражения и две ничьи. В своем последнем бою в мае он уверенно разобрался с кубинцем Уильямом Скуллом. У Кроуфорда - идеальная статистика: 41 бой, 41 победа.

Кроуфорд, который является чемпионом WBA в первом среднем весе, вернется на ринг после 13-месячного перерыва.

Riyadh Season and Sela Present

The Fight of the Century 🔥

Canelo vs. Crawford 🥊

For the Undisputed Super Middleweight Championship and The Ring Magazine Belt 👑

📍 Sept 13 – Las Vegas

🌍 Streaming live on Netflix as part of a strategic partnership with Riyadh Season… pic.twitter.com/Z1kJrb0FcN