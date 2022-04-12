Алимханулы вдохновился победой Головкина нокаутом в бою за три титула

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) оставил очередное интригующее сообщение в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ESPN Ringside выложил в твиттере фотоколлаж трех действующих чемпионов мира в дивизионе - Геннадия Головкина (WBA Super, IBF и IBO), Деметриуса Андраде (WBO) и Джермалла Чарло (WBC).

Алимханулы прокомментировал публикацию: "Скоро...", дав понять, что и он в ближайшем будущем станет чемпионом мира.

Добавим, что на 21 мая у Алимханулы намечен бой за вакантный пояс "временного" чемпиона WBO в среднем весе. Его соперником будет британец Дэнни Дигнум (14-0-1, 8 КО).

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