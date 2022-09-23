Алимханулы узнал соперника для дебюта в статусе чемпиона мира

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Вчера 00:10
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Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) получил первого соперника после завоевания чемпионского титула по версии WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz. По информации BoxingScene.com, им станет британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО).

Ранее Алимханулы раскрыл сроки поединка в новом статусе, а источник дополнил заявление казахстанца.

"Стало известно, что непобежденный боксер из Казахстана и англичанин Дензел Бентли договорились встретиться в 12-раундовом главном событии ESPN+, которое будет транслироваться 12 ноября из Лас-Вегаса.

Бентли занимает 14-е место среди претендентов на звание чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 160 фунтов, но Алимханулы в настоящее время может не проводить обязательную защиту пояса", - пишет издание.

12 ноября Алимханулы заменит мексиканца Оскара Вальдеса (30-1, 23 КО) в качестве хедлайнера Top Rank на шоу, ведь последний получил травму и его возвращение откладывается.

Алимханулы обратился к чемпионам мира и заподозрил их в страхе

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO США

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