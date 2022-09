Алимханулы обратился к чемпионам мира и заподозрил их в страхе

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО), выступающий в среднем весе, опубликовал пост в соцсетях относительно других чемпионов мира. Он уличил их в страхе разделить с ним ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Чемпионы! Вы говорили, что хотите драться с чемпионами! Я чемпион, давайте драться! В чем проблема? Я думаю, вы должны были сказать, что хотите драться с 40-летним чемпионом!" - написал Алимханулы в Твиттере.

