Алимханулы сообщил хорошие новости про бой с Канело

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) в очередной раз заявил о желании подраться с абсолютным чемпионом дивизионом выше мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

По его словам, этот поединок может состояться в следующем году. А до этого Алимханулы намерен объединить все титулы в своем дивизионе.

I think there is no interesting boxer left in the middleweight division. I wish I could quickly collect all 4 titles and fight Canelo at super middleweight. I hope this happens next year. There is also a question here: will Canelo agree to fight me? Let's see! pic.twitter.com/kMQyswcARA