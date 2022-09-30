Алимханулы сделал обращение перед историческим моментом в карьере

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Сегодня 08:45
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) обратился к другим обладателям титулов, пообещав их нокаутировать, передает корреспондент Vesti.kz. 29-летний боксер готовится к защите пояса.

Ранее стало известно, что дебютную защиту титула Алимханулы может провести в ноябре, а его потенциальный соперник - британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО).

"Готовимся нокаутировать чемпионов. Конечно, если они согласятся воевать!" - написал казахстанец и добавил видео с тренировок.

Обладателями титулов в среднем весе являются американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) и Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) из Казахстана.

Добавим, что Алимханулы ранее отправил послание конкурентам, а затем показал свою подготовку к дебюту в новом статусе.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

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