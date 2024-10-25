Алимханулы предупредили об опасности нокаутера с 21-0

Журналист Badlefthook.com Скотт Крайст высказался по поводу ожидаемого поединка между объединенным чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и британцем Хамзой Ширазем (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) продлила командам боксеров сроки на переговоры для достижения соглашения по поединку. У сторон есть время до 4 ноября, после чего будут назначены промоутерские торги.

"Алимханулы защитил свои титулы WBO и IBF 4 октября в Австралии, победив Андрея Михайловича нокаутом в девятом раунде. Шираз рассматривается как возможный спаситель "замороженного" среднего дивизиона. 25-летний британец в этом году одержал три победы: над Лиамом Уильямсом, Остином Уильямсом и Тайлером Денни, завоевав титулы чемпиона Европы и Содружества и обозначив свою территорию как серьезный конкурент в дивизионе, который очень в них нуждается. 31-летний Жанибек станет еще одним значительным шагом вперед для британца, в то время как Шираз явно представляет большую угрозу в ринге, чем Михайлович, Винченцо Гуальтьери или Стивен Батлер, которые были тремя последними оппонентами Жанибека", - пишет автор.

Хамза Шираз - соперник Алимханулы. Пришел в бокс в 8 лет и мог стать электриком. Теперь отберет титул у Жанибека?