Алимханулы предложили супербой за три титула

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Сегодня 14:07
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Сайт Playoffmagazine.com предложил чемпиону мира в среднем весе по версии WBA американцу кубинского происхождения Эрисланди Ларе (30-3-3, 18 КО) провести бой с обладателем титулов IBF и WBO в этом же дивизионе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), передает Vesti.kz.

"Легенда кубинского бокса Эрисланди Лара, который является самым "старым" чемпионом мира в профессиональном боксе по четырем основным версиям, доказал, что возраст - это всего лишь цифра. 30 марта "Американская мечта" уничтожил претендента на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Майкла Зерафу нокаутом во втором раунде.

После этой великолепной демонстрации Жанибек Алимханулы, действующий чемпион WBO и IBF в среднем весе, высказался в социальной сети X, отправив послание одному из лучших представителей кубинского бокса и чемпиону WBA.

Бой Жанибека Алимханулы против Эрисланди Лары - это поединок, к которому после победы кубинца призывали многие в социальных сетях.

Самый возрастной чемпион мира в профи Лара заслужил право и дальше доказывать, что он даже близко не намерен уходить с ринга. Бой за три чемпионских пояса был бы для него весьма смелым шагом, но, безусловно, стал бы зрелищным событием" - отмечается в публикации.

31 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) Лара во втором раунде нокаутировал обязательного претендента австралийца Майкла Зерафу (31-5, 19 КО). После этого казахстанец раскритиковал кубинца.

Между тем, Алимханулы в последний раз выходил на ринг в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде удосрочил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Лара Эрисланди

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