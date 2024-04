Алимханулы отчитал чемпиона мира после супернокаута

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) раскритиковал обладателя пояса по линии WBA в этом же дивизионе кубинца Эрисланди Лару (30-3-3, 18 КО), передают Vesti.kz.

Лара в минувшие выходные ярко финишировал обязательного претендента из Австралии Майкла Зерафа (31-5, 19 КО) и сохранил титул. Видео нокаута смотрите здесь.

Lara has the WBA title. Question? Why isn't he interested in two more titles? I can fight him anywhere. Why aren't middleweights chasing the title like me? What's the point of holding one title? I don't understand? I need two more titles!