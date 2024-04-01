Теннисистка из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после сенсаций на Miami Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева значительно улучшила свое положение в обновленном рейтинге одиночного разряда, который представила Женская теннисная ассоциация (WTA), передают Vesti.kz.

Казахстанка поднялась на 16 позиций, расположившись на 52-м месте.

Отметим, что на прошедшем турнире WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США) Путинцева дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от белоруски Виктории Азаренко. До этого она сотворила сенсации в матчах с россиянкой Людмилой Самсоновой и украинкой Ангелиной Калининой.

Лучшее достижение Юлии в рейтинге WTA - 27-е место 6 февраля 2017 года.

О том, какие места занимают в обновленном мировом рейтинге другие казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Анна Данилина, можно узнать здесь.