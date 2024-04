Рыбакина установила новый рекорд и вышла в лидеры сезона WTA

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина установила новый рекорд сезона в WTA-туре, передают Vesti.kz.

Рыбакина стала теннисисткой с наибольшим количеством эйсов на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. В ее активе 99 подач на вылет.

Примечательном, что 53 эйса Рыбакина исполнила на турнире WTA-1000 в Майами (США), где она дошла до финала.

Второй по этому показателю в сезоне-2024 является чешская теннисистка Каролина Плишкова (91 эйс). Третье место занимает японка Наоми Осака (70). Также в топ-5 вошли румынка Сорана Кырстя и американка Коко Гауфф (обе - по 51).

