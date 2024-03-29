Алимханулы предложили отказаться от титулов ради больших денег

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в средней весовой категории казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) получил предложение поменять дивизион ради интересных боев и больших денег, сообщают Vesti.kz.

Ранее Алимханулы сказал, что готов поменять весовую категорию ради боя с Давидом Бенавидесом, вызвав на поединок временного чемпиона WBC в суперсреднем весе.

"Учитывая отсутствие для них интересных поединков, этот бой имеет смысл для обоих парней. Даже если Жанибек не получит бой с Бенавидесом, для него было бы неплохо отказаться от двух титулов в среднем весе и начать кампанию в суперсреднем, где можно заработать больше денег. Помимо поединка с Бенавидесом в 168 фунтах, у Жанибека в этом весе будут следующие интересные варианты: Эдгар Берланга, Кристиан Мбилли, Диего Пачеко, Калеб Плант, Хайме Мунгия, Давид, Моррель, Канело Альварес", - пишет журналист Boxingnews24 Дэн Эмброуз.

По мнению Эмброуза дивизион Алимханулы является неконкурентоспособным, поэтому переход в категорию "выше" дал бы ему больше возможностей. По словам автора, казахстанец имеет мощный удар и у него хватит сил конкурировать с лучшими и в большем весе.

Последний раз 30-летний Алимханулы боксировал в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.