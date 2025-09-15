Алимханулы пообещал новость, которая потрясёт мир бокса

Чемпион мира по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) сделал интригующее заявление в социальных сетях, передают Vesti.kz.

"На следующей неделе долгожданное объявление потрясёт мир бокса…", — написал Алимханулы.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле этого года в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.

Ранее Жанибек обратился к новому чемпиону второго среднего веса Теренсу Кроуфорду (42–0, 31 КО), отреагировав на его возможный переход в средний дивизион.

Напомним, что в минувшие выходные Кроуфорд сенсационно победил мексиканца Сауля Канело Альвареса (63–3–2, 39 КО). В том же карде казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15–1, 14 КО) потерпел первое поражение в карьере, уступив американцу Джермейну Франклину (24–2, 15 КО).