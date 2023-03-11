Алимханулы показал видео впечатляющей работы в зале

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Сегодня 08:15
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) показал видео работы в зале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В офисе", - написал боксер.

Накануне Алимханулы отреагировал на отказ Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) от титула WBA в среднем весе.

"Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса", - написал он в твиттере.
 

Также казахстанец бросил вызов чемпиону, с которым отказался драться Головкин.

Ранее стало известно, что бой Алимханулы с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО) сорвался, потому что тот договаривается о реванше со своим соотечественником Крисом Юбенком-младшим (32-3, 23 КО), которого он нокаутировал в четвертом раунде в январе.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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