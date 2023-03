Алимханулы отреагировал на отказ Головкина от чемпионского титула

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал отказ Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) от пояса WBA Super в этом дивизионе, сообщают Vesti.kz. Он обрадовался, так как не хотел пересекаться со своим соотечественником в ринге.

Everyone knows that I couldn't fight Golovkin. Because he is my older brother. Now he has vacated all the belts. Now I can collect all the middleweight belts.